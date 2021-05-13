Манижа назвала отличительную черту русских женщин

https://static.news.ru/photo/e55a9b72-b492-11eb-b192-96000091f725_660.jpg Фото: manizha/instagam.com

Певица Manizha (Манижа Сангин), которая выступит от РФ на музыкальном конкурсе «Евровидение», назвала в эфире YouTube-шоу «Специальный гость» с Тиной Канделаки телеканала RTVI отличительную черту русских женщин.

По словам исполнительницы, в россиянках кроется мощная сила.

У русской женщины есть одно отличительное качество. Это настолько мощная сила, которая может разрушить всё в пух и прах, либо эта сила может поднять целую планету Земля. Мне очень хочется, чтобы создавались условия в жизни, чтобы эта энергия была больше про созидание, — заявила Манижа.

Звезда отметила, что женщинам часто приходится бороться за существование, поэтому они тратят энергию не по назначению или вовсе гасят её. Манижа призналась, что любит общаться с представительницами разных профессий из регионов РФ: с продавщицами, машинистками. Сангин добавила, что именно такие люди её вдохновляют: у них простая, но при этом сложная судьба. По её словам, россиянки работают кассиршами не потому, что это стыдно, а потому, что им «когда-то пришлось забыть, что такое — мечтать», и они сделают всё, чтобы их дети «не забывали мечтать и могли себе позволить мечтать, чтобы их мечты сбывались».

Евровидение пройдёт c 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды). Накануне Манижа объяснила выбор одного из нарядов, в котором появляется на сцене. Речь идёт о красном комбинезоне, его артистка назвала одеждой рабочего класса. Первый костюм, в котором певица появляется на сцене, сшит из лоскутов ткани, присланных со всех регионов РФ.

Ранее сообщалось, что слова трека «Русская женщина» номинированы на премию Eurostory Award. На эту награду традиционно претендуют пять лучших, по мнению организаторов конкурса, текстов песен для шоу. При этом в РФ песня подверглась массовой критике со стороны общественников и политиков, в результате чего композицию даже решили проверить на наличие признаков экстремизма.