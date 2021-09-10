МакSим выпустила первую песню после выхода из комы

Певица МакSим выпустила первую песню после длительного пребывания в больнице. Трек опубликован на цифровых площадках, он называется «Заведи».

Эту песню артистка исполнила ещё в 12 лет, затем продолжала петь её на своих концертах. Премьера старой песни растрогала поклонников певицы. Они с ностальгией цитируют строчки из песни на официальной страничке фан-клуба певицы «ВКонтакте».

Песню написали участники казанской группы «Pro-Z» — Олег Мифтахов и Дмитрий Чуев. Первый раз она прозвучала в 2002 году, но успеха не имела. Позже композиция вошла в сборник «Русская десятка» группы «Тату».

Ранее сообщалось, что Марина Абросимова (МакSим), восстанавливающаяся после комы, уже не просто на ногах, а даже в состоянии сама отвести свою младшую дочь в школу. 1 сентября певица отвела шестилетнюю Марию в первый класс.