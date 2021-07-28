МакSим впервые заговорила после месячной комы

Певица МакSим впервые за месяц смогла поговорить с врачами. С 19 июня артистка находилась в состоянии искусственной комы, она пришла в сознание только несколько дней назад. Об этом сообщает ФАН, ссылаясь на директора МакSим Маргариту Соколову.

Артистка пришла в себя и начала контактировать с медиками. Хотя МакSим уже произносит слова, врачи оценивают её состояние как тяжёлое, — отмечает агентство.

Врачи уменьшают дозу препаратов, способствующих введению пациентки в искусственную кому, и певица всё чаще находится в сознании. Однако, несмотря на положительную тенденцию, состояние МакSим всё ещё тяжёлое и нестабильное: она крайне слаба и редко бодрствует. Врачи пока не делают никаких прогнозов.

Певицу госпитализировали после концерта в Казани, и несмотря на два отрицательных теста на коронавирус, 19 июня её подключили к аппарату ИВЛ. Врачи посчитали необходимым ввести МакSим в состояние искусственной комы. Лишь несколько дней назад артистка пришла в себя и начала восстанавливаться после тяжёлой болезни.

Ранее реаниматолог назвал приблизительное время восстановления певицы после искусственной комы. В это время Егор Крид поддержал певицу, исполнив одну из её песен на своём концерте.