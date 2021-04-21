Максакова просит полицию проверить её бывшего мужа как «вора в законе»

https://static.news.ru/photo/fe825a5e-a2ea-11eb-b2c2-96000091f725_660.jpg Мария Максакова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мария Максакова обратилась в полицию с просьбой проверить её бывшего супруга Владимира Тюрина по статье о ворах в законе. Певица направила запрос на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

Причиной для заявления стала программа на YouTube-канале, которую посмотрела оперная дива. В ней рассказывалось о ворах в законе, где главным героем был именно Тюрин, сообщает «Коммерсант».

В заявлении Максакова аргументирует, что теперь наличие воровского статуса у её бывшего мужа является фактом «общеизвестным». И поэтому она просит проверить изложенные в сюжете сведения насчёт Тюрина по статье УК «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Артистка аргументирует, что «действительно боится» своего бывшего мужа. И больше всего с его стороны она опасается «физического устранения».

«В связи с тем, что мой бывший гражданский муж в действительности является вором в законе, имеет устойчивые связи и авторитет в преступном мире, я опасаюсь физического устранения. Мотивом для этого является желание Тюрина завладеть моей квартирой на Пресненской набережной», — приводит цитату из заявления издание.

Как сообщалось ранее, оперная певица Мария Максакова, недавно вернувшаяся из Киева в Москву и регулярно упрекаемая в нелюбви к родине, рассказала, что имела в виду, когда говорила о «жабах» и «кротах», с которыми ей приходилось жить в России до переезда на Украину. По её словам, в число этих людей входит её бывший супруг Владимир Тюрин, который присвоил офис в центре Москвы и не отдаёт обещанные ранее деньги.