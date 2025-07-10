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10 июля 2025 в 10:24

Назначено предварительное слушание по делу певицы-иноагента

Предварительное слушание по делу певицы Максаковой назначили на 16 июля

Мария Максакова-Игенбергс Мария Максакова-Игенбергс Фото: РИА Новости

Предварительное заочное судебное заседание по делу оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) пройдет 16 июля, передает ТАСС. Ее обвиняют в призывах к деятельности против России.

Предварительное слушание по делу певицы Марии Максаковой-Игенбергс, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы через интернет к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ) назначено на 16 июля. По итогам заседания будет определена дата начала слушания дела по существу, которое пройдет в заочной форме, — сообщили в суде.

По данным следствия, высказывания певицы квалифицированы как опасные для государственной безопасности. Согласно УК РФ, обвиняемой грозит штраф в размере до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок от трех до шести лет. В настоящее время Максакова находится за границей и на территории России не проживает.

Ранее мировой суд Москвы удовлетворил иск налоговой службы к Марии Максаковой. С артистки взыскали задолженность по налогам, однако точная сумма не разглашается.

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