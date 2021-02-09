Максакова после скандалов на шоу Борисова улетела в Киев

https://static.news.ru/photo/b09f2ce0-6aeb-11eb-91a5-96000091f725_660.jpg Мария Максакова Фото: mariamaksakova/instagram.com

Певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова улетела из России в Киев. Об отъезде оперной дивы сообщила модный дизайнер Аника Керимова.

По словам подруги, артистка уехала в столицу Украины к своему ребёнку, но скоро снова вернётся в Москву. Она хочет наладить отношения со своей великой мамой. Происходящие вокруг Максаковой скандалы привели к огромному стрессу, ей сейчас крайне непросто в психологическом плане, рассказала Керимова изданию Teleprogramma.pro. Ранее NEWS.ru писал, что Мария Максакова, ставшая в очередной раз героиней ток-шоу, снова устроила скандал в студии и переругалась со всеми гостями и экспертами. Артистка со слезами на глазах рассказывала, как обижена на мать и как никогда не простит ей обиду, чем вызвала недоумение приглашённых гостей.

Максакова буквально устроила спектакль в студии программы «Пусть говорят» и умудрилась вывести из себя не только гостей и экспертов, но и ведущего Дмитрия Борисова.

Актриса жалобилась на то, что не видела в детстве свою мать, которая была занята исключительно собственной карьерой, что она была обделена её любовью и вниманием. И сейчас якобы оперная дива не может найти общего языка с родительницей. Также артистка жаловалась на своего бывшего супруга Владимира Тюрина, якобы бившего её по голове до сотрясения мозга и сломавшего ей два ребра.