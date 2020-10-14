Любовница Тарзана показала фото из больницы

https://static.news.ru/photo/eb6c4fb8-0e40-11eb-9d9a-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Шульженко Фото: anastasiya.shulzhenko/instagram.com

Актриса Анастасия Шульженко опубликовала фотографию из больницы. На снимке видно, что ей поставили капельницу. Любовница Сергея Глушко, более известного как Тарзан, пожаловалась, что её жизнь превратили в балаган, а она вынуждена расплачиваться за полтора года счастья.

У меня не осталось ничего личного, всё на потребу публике, всё оболгано и извращено. В борьбе за своё доброе имя я потеряла всё здоровье: нервы на пределе, после падения глаза совсем не видят, ведь и так были проблемы, — передаёт «Вечерняя Москва» слова Шульженко.

Девушка подчеркнула, что у неё сотрясение мозга.

Актриса считает, что отношения с Тарзаном превратились в фарс. Теперь он вместе с супругой, певицей Наташей Королёвой, выкладывает нелепые видеозаписи и глумится над ней, пока девушка находится в больнице.

Но это длилось долгое время, и теперь все знают об этом. Зачем идти напролом, клеветать, упрекать в каких-то кражах? Побойтесь Бога! Так нельзя, — написала девушка.

Скандал в семье Королёвой и Тарзана разразился, когда певица вернулась из отпуска. Она обнаружила пропажу драгоценностей на 5 млн рублей. Глушко признался, что пока жена была в отъезде, он развлекался в компании двух девушек. Он заявил, что они его коварно соблазнили.

Позже одна из виновниц скандала Анастасия Глушко стала ходить по различным ток-шоу и рассказывать об отношениях с Тарзаном. В какой-то момент она даже заявила, что беременна от Глушко, но муж Королёвой опроверг эту информацию.

Примечательно, что ранее девушка зарабатывала на жизнь съёмками в ток-шоу. Там она играла героинь выдуманных историй.

NEWS.ru писал, что Наташа Королёва простила неверность Тарзана. Она заявила, что не считает его поступок изменой, поскольку Глушко «большой ребёнок», который легко поддаётся эмоциям.