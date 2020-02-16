https://static.news.ru/photo/fc4fd98a-50c7-11ea-90a6-fa163e074e61_660.jpg Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джиграханян Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская впервые после развода решилась на сенсационное признание. В эфире НТВ женщина заявила, что они потеряли друг друга, но она до сих пор любит и готова принять режиссёра.

Ты был и остаёшься единственным главным человеком в моей жизни, моим единственным мужем, и мне кажется, что это надолго, — призналась она.

Бывшая жена прославленного режиссёра заявила, что благодарит судьбу за встречу с ним. По её словам, только с Джигарханяном она была по-настоящему счастлива как женщина. Замену ему найти будет очень сложно, считает Цымбалюк-Романовская, поскольку годы их совместной жизни были «удивительными».

Я знаю, что ты не любишь прощаться, но если это нужно сделать, давай попрощаемся сейчас. Я очень хотела бы быть рядом с тобой, и я уверена, что тебе было бы хорошо! Прости меня! — заключила пианистка.

Джигарханян и Цымбалюк-Романовская расстались в 2017 году после двух лет брака. Режиссёр, который был старше своей супруги на 40 лет, обвинил её в мошенничестве и покушении на свою жизнь. После развода Джигарханян воссоединился с прежней женой Татьяной Власовой.

Ранее, как писал NEWS.ru, Виталина Цымбалюк-Романовская заявляла, что её бывшему мужу Армену Джигарханяну приходится без неё тяжко и он влачит «жалкое существование». С ней, считает пианистка, народный артист жил в любви, комфорте, заботе.