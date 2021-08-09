Ляйсан Утяшева поделилась интимными подробностями жизни с Павлом Волей

Ляйсан Утяшева пригласила в своё авторское шоу на YouTube своего супруга Павла Волю. После того как пара совместно приготовила манты, Ляйсан поблагодарила гостя и рассказала о том, что Воля — «классный любовник». Видео опубликовано на официальном YouTube-канале Утяшевой.

У меня в гостях был потрясающий муж, харизматичный мужчина, самый смешной комик в мире, самый классный любовник. Паш, я сказала всё, что ты мне велел сказать, — пошутила бывшая спортсменка.

Это не первый раз, когда Утяшева удивляет фанатов пикантными подробностями своей интимной жизни: два года назад она назвала Волю «трёхногим».

Ранее стало известно, что Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева прокомментировала пост Ляйсан Утяшевой, в котором та заявила, что израильская гимнастка «вырвала у российской спортсменки победу» на Олимпиаде в Токио. Кабаева упрекнула Утяшеву в непрофессионализме и отметила, что бывшая гимнастка ни разу не приносила золотую медаль своей стране.