Лоза выступил против присвоения Началовой почётного звания посмертно

Советский и российский музыкант Юрий Лоза на своей странице в социальной сети Facebook выступил против посмертного присвоения певице Юлии Началовой почётного звания «Заслуженный артист». Композитор отметил, что исполнительнице это не нужно, так как она «давно на небесах, а кто-то из тех, кто стоит на очереди, своего звания не получит — квоты не резиновые».

Если инициативная группа хочет увековечить память Началовой (как они мне сказали), то звание тут ничего не добавит, но можно подумать о мемориальной доске на доме или назвать её именем что-то, имеющее к ней непосредственное отношение, — добавил Лоза.

Таким образом музыкант отреагировал на приглашение принять участие во флешмобе, ускорить присвоение Началовой звания «Заслуженный артист России». Певец отметил, что в РФ десятки «известных и любимых артистов» ушли из жизни, не получив от государства ничего, «так что ж теперь, всех их повышать в статусе посмертно?».

Певица Юлия Началова умерла в марте 2019 года. Она попала в больницу после травмы пальца ноги, в результате дело закончилось заражением крови, с которым организм не справился.

Накануне советская и российская певица Лариса Долина показала на своей странице в Instagram редкое архивное фото своей дочери Ангелины Миончинской вместе с Юлией Началовой, умершей в марте 2019-го. Семья Долиной и покойная артистка дружили.

Ранее композитор Дмитрий Ланской, бывший муж Юлии Началовой, обратился к создателям фильма о жизни исполнительницы, умершей в 2019 году. Ланского возмутило, в каком негативном свете его выставили авторы картины. По мнению музыканта, «авторитетным источником», который якобы рассказал всю «правду» об отношении Ланского к Началовой, является крёстная мать покойной, народная артистка РФ Лариса Долина.