Лоза отреагировал на слухи об алкоголизме Татьяны Овсиенко

https://static.news.ru/photo/00a4402a-09f0-11eb-af37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Юрий Лоза заявил, что ничего не знает о проблемах с алкоголем у певицы Татьяны Овсиенко. Композитор сказал, что особо не общался с артисткой в последние годы.

По словам Лозы, его в последнее время мало интересует жизнь других артистов. А про Овсиенко, скорее всего, хорошо знают в «Мираже», где она когда-то выступала, уверен исполнитель.

Скажу так: на съёмки приходит, как правило, один человек, дома он уже другой, с друзьями третий. Мы все разные, — пояснил композитор в беседе с Teleprogramma.pro.

Поводом для комментариев стало сообщение подруги Татьяны Овсиенко, которая забила тревогу якобы о том, что певица спивается. Виноватым в этом приятельница артистки назвала её мужа, который недавно вернулся из колонии и поколачивает солистку «Миража».

Ранее NEWS.ru сообщал, что клинический психолог и подруга Валентины Легкоступовой Елена Перелыгина проанализировала поведение Татьяны Овсиенко. Результаты оказались неутешительны — певица действительно спивается и испытывает серьёзные проблемы в жизни.