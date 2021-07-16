Лолита рассказала о редкой болезни своей единственной дочери

Лолита Милявская в эфире программы «ДНК-шоу» на телеканале «Пятница» впервые рассказала о диагнозе своей дочери Евы, которой на сегодня 23 года. У девушки не аутизм, как считают многие, а синдром Аспергера.

Я не из тех, кто хотел детей. Наверное, на уровне подсознания это чувствовала. Что касается Евы, то у нас есть проблема из-за недоношенности, — призналась певица на всю страну.

Люди, которые страдают таким редким заболеванием, как Ева, отличаются зацикленностью на каком-либо предмете, которая возникает время от времени. Им всё время хочется что-то вертеть в руках.

Лолита добавила, что её дочь — человек очень впечатлительный. И когда в детстве она слышала грустные песни матери, то могла и заплакать. Почти с пелёнок Ева живёт с матерью артистки в Киеве.

Сама Лолита Милявская пять раз была замужем. Дочь она родила вне брака. Последнее замужество певицы закончилось скандальным разводом. Живший за счёт артистки фитнес-тренер нашёл себе другую избранницу за спиной у законной жены, как утверждала сама Лолита.

Ранее певица Лолита Милявская, которая заметно похудела, восхитила поклонников стройной фигурой. На своей странице в Instagram она опубликовала видео в ярком и откровенном купальнике.