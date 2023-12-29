Лолита рассказала о проблемах с позвоночником Лолита рассказала, что занимается спортом в бассейне из-за гастролей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская в разговоре с NEWS.ru рассказала, что занимается спортом в бассейне, чтобы снять напряжение от частых гастролей. Она отметила, что тренировки на воде для нее не хобби, а необходимость для сохранения здоровья.

Это необходимость гастрольная. Потому что, если я не буду плавать — позвоночник перегружен и большая нагрузка на ноги из-за каблуков, — будут проблемы со здоровьем. Вы хотите видеть шаркающую старушку на сцене на каблучках? Ну вот, чтобы этого не было, надо иногда поднимать попу и заходить в бассейн, — пояснила Лолита.

Ранее Лолита попала в скандал в связи с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой. Певица отметила, что у нее должно было быть огромное количество мероприятий, но теперь они не состоятся. Лолита должна была выступить с концертами в Подмосковье, а именно в Раменском, Серпухове, Сергиевом-Посаде, Чехове, Орехово-Зуево, Люберцах, Подольске, Ступино, Коломне и Королеве.

Кроме того, выступления артистки планировались в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Новосибирске, Томске, Красноярске и Иркутске. Однако теперь, по словам сотрудника Дворца культуры «Дружба» в Чехове, зрители массово начали сдавать билеты на концерты Лолиты.