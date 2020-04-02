Лолита рассказала, как Цекало прятал от неё общие деньги

Российская певица Лолита призналась, что уважительно относится к своему бывшему мужу Александру Цекало, несмотря на то, что они плохо разошлись.
По словам звезды, продюсер внушал ей, что она никому не нужна. У неё осталось множество комплексов.
Он и на деньги меня обманывал. Шабтай Калманович рассказывал, как помогал Саше открывать в Австрии банковский счёт втайне от меня. При разводе я узнала, что осталась лишь маленькая часть денег, которую мы заработали, — отметила артистка.
Потом Цекало признался, что смог пройти через славу и деньги. Сейчас звёзды не общаются,
Ранее NEWS.ru писал о том, что певица Лолита Милявская заявила о желании поскорее развестись. Из-за пандемии коронавируса она не смогла расторгнуть брак со своим пятым мужем — тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым.
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