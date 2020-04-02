Лолита рассказала, как Цекало прятал от неё общие деньги

https://static.news.ru/photo/d618ed7e-74df-11ea-b6d8-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская певица Лолита призналась, что уважительно относится к своему бывшему мужу Александру Цекало, несмотря на то, что они плохо разошлись.

По словам звезды, продюсер внушал ей, что она никому не нужна. У неё осталось множество комплексов.

Он и на деньги меня обманывал. Шабтай Калманович рассказывал, как помогал Саше открывать в Австрии банковский счёт втайне от меня. При разводе я узнала, что осталась лишь маленькая часть денег, которую мы заработали, — отметила артистка.

Потом Цекало признался, что смог пройти через славу и деньги. Сейчас звёзды не общаются, передаёт Starhit.

Ранее NEWS.ru писал о том, что певица Лолита Милявская заявила о желании поскорее развестись. Из-за пандемии коронавируса она не смогла расторгнуть брак со своим пятым мужем — тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым.