Новый клип Светланы Лободы «Мира мало» вызвал волну недовольства среди её фанатов. Даже самые ярые её защитники обвинили певицу в вульгарности и пошлости.
Очередной экстравагантный ролик артистки посвящён тому, что Лобода сидит на единороге и постепенно с неё пропадает вся одежда. При этом исполнительница так трётся о лошадь всеми частями тела, что вызывает у зрителей резкое отвращение.
Лободу в итоге завалили негативными отзывами, большинство возмущены тем, что это видео находится в открытом доступе и его могут смотреть дети. «Надо 18+ ставить за порно с лошадьми», пишут поклонники.
Критики обвинили Лободу в пропаганде вульгарности и извращения, клип назвали откровенно пошлым, смахивающим на порнографию. Нашлись и те, которые ударились в откровенный стёб, насмехаясь над потерявшей авторитет певицей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Светлана Лобода обнародовала клип на песню «Мира мало». Ролик был «попутно» снят во время фотосессии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен