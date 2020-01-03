https://static.news.ru/photo/767a073e-2e96-11ea-adf6-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Новый клип Светланы Лободы «Мира мало» вызвал волну недовольства среди её фанатов. Даже самые ярые её защитники обвинили певицу в вульгарности и пошлости.

Очередной экстравагантный ролик артистки посвящён тому, что Лобода сидит на единороге и постепенно с неё пропадает вся одежда. При этом исполнительница так трётся о лошадь всеми частями тела, что вызывает у зрителей резкое отвращение.

Лободу в итоге завалили негативными отзывами, большинство возмущены тем, что это видео находится в открытом доступе и его могут смотреть дети. «Надо 18+ ставить за порно с лошадьми», пишут поклонники.

Критики обвинили Лободу в пропаганде вульгарности и извращения, клип назвали откровенно пошлым, смахивающим на порнографию. Нашлись и те, которые ударились в откровенный стёб, насмехаясь над потерявшей авторитет певицей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Светлана Лобода обнародовала клип на песню «Мира мало». Ролик был «попутно» снят во время фотосессии.