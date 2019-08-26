https://static.news.ru/photo/e1342bec-c88c-11e9-aed3-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российская певица Светлана Лобода рассказала о муках выбора песни для творческого вечера Игоря Крутого. По её словам, песню Аллы Пугачёвой «Живи спокойно, страна», написанную специально для Примадонны, она поначалу исполнять не решилась, побоявшись не справиться с возложенной на неё ответственностью.

Я долго не решалась. Считала, что это очень нескромно, и просила меня избавить от этой участи. Игорь Яковлевич убеждал, говорил, что никто, кроме меня, её исполнить не сможет, что я должна посмотреть на песню глубже, сделать своё видение, — поделилась она в беседе с « Московским комсомольцем ».

Окончательную точку в этом вопросе поставила сама Пугачёва, к которой Лобода решила обратиться после долгих раздумий. Она одобрила выбор артистки и удивилась, почему сама певица считает неудобным исполнить хит.

Значит, «Все люди как люди, а я суперзвезда» удобно, а «Живи спокойно страна, я у тебя всего одна» — неудобно? Не выдумывай, Лобода, пой! — дала добро Примадонна.

Ранее News.ru писал, что Лобода опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой изображена её подросшая дочка Тильда. Артистка запечатлена с полуторагодовалой малышкой в самолёте.