Ливанов назвал «говном» СМИ, заявившие о найденном у него раке Актер Василий Ливанов опроверг сообщения о найденной у него онкологии

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Василий Ливанов

Советский и российский актер Василий Ливанов в разговоре с NEWS.ru опроверг сообщения о якобы найденной у него злокачественной опухоли. Артист также назвал «говном» подобные публикации. Ливанов подчеркнул, что с его здоровьем все в порядке.

Вы что, с ума там все сошли? Нарочно мне звоните? Хоронить меня звоните, вам это доставляет удовольствие? Кто это вам сказал, что у меня нашли онкологию? Говно этот Telegram-канал, который об этом пишет. У меня все в порядке, слава тебе Господи, — добавил Ливанов.

Ранее Telegram-канал Mash предположил, что врачи нашли опухоль у народного артиста Василия Ливанова. По его данным, у 88-летнего актера подозрение на онкологию.

Ливанов в разговоре с Mash также заявил, что считает себя здоровым и ни на что не жалуется, но из-за общей слабости обратился к врачам. По данным канала, артист уже проходил обследование в марте и медики диагностировали у него анемию. В настоящее время Ливанов сдает анализы в онкоцентре.

Артист получил широкую известность благодаря роли Шерлока Холмса в популярном советском многосерийном фильме. За актерскую карьеру Ливанов сыграл в четырех десятках кинолент.

Ранее Ливанов заявил, что его не сразу утвердили на главную роль в цикле многосерийных фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Актер признался, что режиссер Игорь Масленников хотел видеть в картине Александра Кайдановского или Сергея Юрского.

По его словам, Масленников утвердил его на роль Шерлока Холмса после уговоров оператора «Ленфильма» Юрия Векслера, который известен зрителям по фильмам «Здравствуй и прощай», «Женитьба» и другим. Ливанов объяснил, что именно Векслер «рулил» процессом съемок, будучи еще режиссером, и отказывался снимать этот проект, если в нем не будет Ливанова.