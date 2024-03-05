Ливанов раскрыл имена претендентов на роль Шерлока Холмса Актер Ливанов: роль Шерлока Холмса могли сыграть Кайдановский или Юрский

Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press

Василий Ливанов в роли Шерлока Холмса

Народный артист РСФСР Василий Ливанов заявил, что его не сразу утвердили на главную роль в цикле многосерийных фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В беседе с aif.ru актер признался, что режиссер Игорь Масленников хотел видеть в картине Александра Кайдановского или Сергея Юрского.

Масленников же далеко не сразу утвердил меня. [Он хотел снимать] Кайдановского, моего приятеля. И Юрского, по-моему, — сказал Ливанов.

По его словам, Масленников утвердил его на роль Шерлока Холмса после уговоров оператора «Ленфильма» Юрия Векслера, который известен зрителям по фильмам «Здравствуй и прощай», «Женитьба» и другие. Ливанов объяснил, что именно Векслер «рулил» процессом съемок, будучи еще режиссером, и отказывался снимать этот проект, если в нем не будет Ливанова.

Ранее Ливанов высказался об уехавшей из России актрисе Чулпан Хаматовой и назвал ее «ничтожной личностью». По его словам, поведение артистки, которая критиковала руководство страны после начала спецоперации, является «бредом сумасшедшего». Ливанов считает, что человек не может жить без своей родины. Жизнь вдали от России актер сравнил с сорванным цветком, который простоит в воде не более двух дней.