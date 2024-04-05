Врачи заподозрили смертельное заболевание у народного артиста Ливанова Mash: врачи нашли опухоль у народного артиста Ливанова

Фото: A Round Table Company/Global Look Press

Василий Ливанов

Врачи нашли опухоль у народного артиста Василия Ливанова, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, у 88-летнего актера подозрение на онкологию.

Ливанов в разговоре с Mash заявил, что считает себя здоровым и ни на что не жалуется, но из-за общей слабости обратился к врачам. По данным канала, артист уже проходил обследование в марте, и медики диагностировали у него анемию. В настоящее время Ливанов сдает анализы в онкоцентре.

Артист получил широкую известность благодаря роли Шерлока Холмса в популярном советском мини-сериале. За актерскую карьеру Ливанов сыграл в четырех десятках кинолент.

Ранее Ливанов заявил, что его не сразу утвердили на главную роль в цикле многосерийных фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Актер признался, что режиссер Игорь Масленников хотел видеть в картине Александра Кайдановского или Сергея Юрского.

По его словам, Масленников утвердил его на роль Шерлока Холмса после уговоров оператора «Ленфильма» Юрия Векслера, который известен зрителям по фильмам «Здравствуй и прощай», «Женитьба» и другие. Ливанов объяснил, что именно Векслер «рулил» процессом съемок, будучи еще режиссером, и отказывался снимать этот проект, если в нем не будет Ливанова.