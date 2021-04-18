«Это кино»: Литвинова рассказала о своих снах

https://static.news.ru/photo/35582582-a060-11eb-9a1e-96000091f725_660.jpg Рената Литвинова Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Актриса и режиссёр Рената Литвинова рассказала, что видит яркие сны. По её мнению, это и есть кино.

Почти каждую ночь я вижу сны, они меняются — то детективные, то страшные, то вещие и сказочные. Я обожаю жанр снов — это и есть кино. И главное — безумные, где есть волшебство, — написала Литвинова в Instagram.

Недавно Рената представила публике свою новую работу. Фильм «Северный ветер» был снят по мотивам пьесы, над которой она работала с 2017 года. Главные роли в картине сыграли сама Литвинова, её дочь Ульяна, Светлана Ходченкова и другие известные актёры.

Как писал NEWS.ru, автор и исполнительница, рок-музыкант Земфира представила саундтрек к художественному фильму актрисы и режиссёра Ренаты Литвиновой «Северный ветер».

Как написала Земфира, саундтрек к картине доступен на всех платформах. В него вошли 15 композиций. Большая часть песен, к примеру, «Злой человек» или «Бенедикт», погружает слушателя в мистическое настроение произведения.