Лицо младшей дочери Борщёвой покрылось ветрянкой

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Дочь звезды Comedy Woman Елены Борщёвой Ума заболела ветрянкой и покрылась красными пятнами. К счастью, девочку всё же удалось уговорить сфотографироваться.

Ветрянка... Вот такие новости, кто-то скажет, что лучше переболеть в детстве, а я скажу, что лучше не болеть вообще! — написала Борщёва на своей странице в социальной сети.

По словам актрисы, она тоже переболела ветрянкой в детстве и прекрасно помнит, как всё болело и чесалось.

Известно, что Борщёва вместе с мужем Валерием Юшкевичем воспитывает двух дочерей. Старшей дочери Марте тринадцать лет, а младшей Уме — пять.

Ранее актриса Елена Борщёва стала очередной звездой, которая из-за неосторожных высказываний о падении доходов навлекла на себя шквал критики со стороны народа. Поводом для травли стало интервью, в котором бывшая участница Comedy Woman сообщила, что скоро ей придётся распотрошить «подушку безопасности». Она призналась, что у неё, как и у многих звёзд, значительно упали доходы. При этом на решения властей об ограничениях она не жаловалась, как и не просила помощи от государства. Фатальным стало её высказывание о конкретной сумме, необходимой для жизни, — 500 тысяч в месяц.

Пользователи Сети, которые и до пандемии не видели таких доходов, после этого обрушились на кавээнщицу и пожелали ей «пойти поработать в шахту, где настоящий труд и люди зарабатывают по 50 тысяч», писал NEWS.ru.