Австралийский актёр Лиам Хемсворт впервые прокомментировал свой развод с певицей Майли Сайрус.
С 29-летним артистом связался журналист
Вы не понимаете, каково это. Я не хочу об этом говорить, приятель, — сказал Хемсворт-младший.
Ранее News.ru писал, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили о разводе. Они тайно поженились зимой 2018 года. В текущем году они отметили 10-летие отношений. Однако, по словам представителя исполнительницы, молодые люди решили расстаться, чтобы сосредоточиться на карьере.
Между тем, Сайрус была замечена целующейся с блогершей и предпринимательницей Кейтлин Картер. Они вместе отдыхали на итальянском озере Комбо.