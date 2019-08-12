https://static.news.ru/photo/391a7d30-bd06-11e9-8cfb-fa163e074e61_660.jpg Лиам Хемсворт и Майли Сайрус Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Австралийский актёр Лиам Хемсворт впервые прокомментировал свой развод с певицей Майли Сайрус.

С 29-летним артистом связался журналист Daily Mail , когда тот отдыхал со своим братом Крисом в пляжном домике, который находится в городе Байрон-Бей.

Вы не понимаете, каково это. Я не хочу об этом говорить, приятель, — сказал Хемсворт-младший.

Ранее News.ru писал, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили о разводе. Они тайно поженились зимой 2018 года. В текущем году они отметили 10-летие отношений. Однако, по словам представителя исполнительницы, молодые люди решили расстаться, чтобы сосредоточиться на карьере.

Между тем, Сайрус была замечена целующейся с блогершей и предпринимательницей Кейтлин Картер. Они вместе отдыхали на итальянском озере Комбо.