Лещенко рассказал о слежке спецслужб за Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/1ca249da-a8e2-11ea-8d79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист Лев Лещенко рассказал, как вместе с Аллой Пугачёвой посетил болгарский фестиваль «Золотой Орфей» в 1975 году. Советских артистов за границей сопровождали агенты КГБ под прикрытием, считает певец.

Был какой-то двойной агент — типа тоже из министерства, но под прикрытием. Наверняка стучал, иначе быть не могло. Мы об этом, естественно, догадывались, — заявил Лещенко в интервью «Московскому комсомольцу».

По словам певца, недоверие к отправившимся за границу артистам было «естественной формой бытия», поэтому никто не страдал от непрерывной слежки — «всё воспринималось в порядке вещей».

Как писал NEWS.ru, в мае Лещенко пристыдил продюсера Иосифа Пригожина, который пожаловался на бедственное положение артистов из-за отмены концертов. Народный артист заявил, что проблемы возникли только у молодых музыкантов и актёров, но знаменитости не могли обеднеть за пару месяцев простоя.