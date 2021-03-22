Лера Кудрявцева обнародовала предварительный диагноз

https://static.news.ru/photo/04d65520-8b46-11eb-84c3-96000091f725_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: vk.com/lera_real_tv

Телеведущая Лера Кудрявцева, которую ранее экстренно госпитализировали со съёмочной площадки, рассказала о своём самочувствии. Светская львица также озвучила предварительный диагноз.

Сама испугалась и всех напугала. Нервы, стресс. Надо отдыхать. Проверили сердце, сделали КТ лёгких. Всё в порядке. Завтра утром будет дообследование. Физика даёт сбой, — поделилась ведущая шоу «Звёзды сошлись» в Instagram.

Кудрявцева подчеркнула, что у неё накопилась усталость, которая влияет на самочувствие. Возможно, это стало причиной её обморока.

Звезда находилась на съёмочной площадке. В какой-то момент ей стало плохо. Ведущей вызвали скорую помощь, которая её доставила в больницу.

Как писал NEWS.ru, иллюзионист Сергей Сафронов, у которого нашли смертельную болезнь, объявил о составлении завещания. На днях артист сообщил, что у него диагностировали рак лимфатической системы.