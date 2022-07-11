Лепс попросил у государства поддержки на Российскую музыкальную ассоциацию Лепс попросил у государства «колоссальной поддержки» на Российскую музыкальную ассоциацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Григорий Лепс

Заслуженный артист России Григорий Лепс заявил, что Российская музыкальная ассоциация, о создании которой представители отечественной эстрады объявили в мае, нуждается в «колоссальной государственной поддержке». По его словам, которые приводит ТАСС, в данное время идет регистрация ассоциации «на высоком уровне», но ее дальнейшее будущее неясно.

Очень сложно пока сказать, что будет дальше, основная идея этой ассоциации — нести русскую культуру, но мы и так ее несем. <...> Нужна колоссальная государственная поддержка, либо этот проект просто-напросто захлебнется, — заявил Лепс.

Он уточнил, что участники проекта работают над уставом Российской музыкальной ассоциации, а одним из его ответвлений станет создание музыкального профсоюза. Подробностей этого Лепс не привел.

Ранее народный артист России Николай Басков заявил, что звезды отечественной эстрады решили создать Российскую музыкальную ассоциацию, которая объединит выступающих против отмены русской культуры. По его словам, поводом для этого стали имеющие место на Западе случаи снятия с репертуара музыки российских композиторов и литературных спектаклей российских литераторов, а также запрета на концерты артистов.