Леонид Якубович решил «по-тихому» отметить 75-летие

https://static.news.ru/photo/37595ca0-d321-11ea-bc32-fa163e074e61_660.jpg Леонид Якубович Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Телеведущий капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович отмечает 75-летний юбилей. Однако от пышных торжеств он решил отказаться, предпочтя им поездку за город с друзьями и семьёй.

Такое решение шоумен принял из-за всеобщей усталости, вызванной пандемией коронавируса.

При этом, говоря о предыдущих днях рождения, он рассказал, что запоминающихся было немало, но особенно запомнились два — когда ему исполнилось 16 и 50.

В первом случае, по словам Якубовича, он удрал из школы в экспедицию в Сибирь, а праздник отметил в 40 километрах от города Братска — в леспромхозе «Пашенный».

Я поехал туда, когда учился в седьмом классе, а в восьмой меня уже не взяли. Со мной были три друга и лесник — местный мужик двухметрового роста, который сложил гигантский костёр и жарил нам свежатину. Это было потрясающе! — поделился воспоминаниями телеведущий с KP.RU.

Второй запоминающийся день рождения у Якубовича был в 1995 году, тогда организацией торжества занималась телекомпания «Вид», которая является производителем программы «Поле чудес». Впрочем, запомнились Якубовичу и «феноменальное» 60-летие в концертном зале «Россия» и 70-летие.

А сейчас в связи с этой «короной» <...> Может, так оно и надо. Хватит, — сказал он.

По возвращении с природы шоумена ждёт продолжение насыщенной творческой жизни. Помимо работы на телевидении он пишет пьесы и сценарии для новых телепроектов.

Ранее NEWS.ru писал, что Якубович предложил Первому каналу разработку ещё одного шоу, оно должно появиться в эфире в сентябре. Готовит программу студия «Красный квадрат».