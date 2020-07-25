Общество

Якубович отказался уходить с «Поля чудес»

14:27, 25 июля 2020 2 740
Леонид Якубович Леонид Якубович Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Ведущий «Поля чудес» на Первом канале Леонид Якубович отказался уходить с проекта.

[Покидать] «Поле чудес» не планирую, конечно. Впрочем, это, кроме меня, решать будет ещё и руководство, цитирует его ТАСС.

Якубович также пожаловался, что за 30 лет работы в «Поле чудес» у него сложился образ «бесконечного весельчака», что его не устраивает. Но поделать с этим ничего нельзя. По его словам, такое амплуа влияет даже на судьбу.

Он отметил, что предложил Первому каналу разработку ещё одного шоу, его должны выпустить с 1 сентября. Готовит его студия «Красный квадрат».

Как писал NEWS.ru, Якубович подготовил к публикации книгу воспоминаний, её выход планируется в сентябре-октябре. Среди рассказов об интересных людях, с которыми он встречался, в ней есть также главы о боевых командировках в Чечню, Афганистан, Дагестан и Косово.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях