Якубович отказался уходить с «Поля чудес»

https://static.news.ru/photo/a31dcc9c-ce6b-11ea-a906-fa163e074e61_660.jpg Леонид Якубович Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Ведущий «Поля чудес» на Первом канале Леонид Якубович отказался уходить с проекта.

[Покидать] «Поле чудес» не планирую, конечно. Впрочем, это, кроме меня, решать будет ещё и руководство, — цитирует его ТАСС.

Якубович также пожаловался, что за 30 лет работы в «Поле чудес» у него сложился образ «бесконечного весельчака», что его не устраивает. Но поделать с этим ничего нельзя. По его словам, такое амплуа влияет даже на судьбу.

Он отметил, что предложил Первому каналу разработку ещё одного шоу, его должны выпустить с 1 сентября. Готовит его студия «Красный квадрат».

Как писал NEWS.ru, Якубович подготовил к публикации книгу воспоминаний, её выход планируется в сентябре-октябре. Среди рассказов об интересных людях, с которыми он встречался, в ней есть также главы о боевых командировках в Чечню, Афганистан, Дагестан и Косово.