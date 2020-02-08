Российский блогер Лена Миро прокомментировала информацию о том, что 37-летняя певица Анна Седокова ждёт четвёртого ребёнка от 27-летнего баскетболиста Яниса Тимма.
По её словам, артистка в очередной раз забеременела ради алиментов. Спортсмен якобы богат и «не слишком умен, поэтому является отличным претендентом на роль дойной коровы». Однако этот план провалится, потому что Тимм уже ушёл от своей жены и его не остановил ребёнок.
Анька родит, баскетболист ее бросит, как бросил когда-то жену, — написала Миро в своём ЖЖ.
При этом она отметила, что Седокова действительно влюбленна в своего бойфренда.
Как писал NEWS.ru, недавно Седокова с размахом отметила своё 37-летие. С радостным событием экс-солистку «ВИА Гры» поздравили в Instagram Николай Басков, Рита Дакота, Оскар Кучера, Ольга Бузова и другие звёзды шоу-бизнеса. Особо отметился возлюбленный певицы спортсмен Янис Тимма, который младше артистки на 10 лет. Он опубликовал в своём микроблоге совместное фото с певицей и очень трогательно признался ей в любви.
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