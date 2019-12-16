Днями ранее звезда в смятении писала, что никак не может найти место для празднования дня рождения: все рестораны оказались заказаны под новогодние корпоративы. И даже возлюбленный Янис рекомендовал её попросить помощи у игрушечного Деда Мороза, которого Седоова купила во время шопинга.
В итоге место для празднования нашлось, весь вечер певицу развлекали молодые музыкальные коллективы. Для Седоковой выступали Анатолий Цой, Ида Галич, Анна Семенович, Клава Кока, Анна Хилькевич, Митя Фомин. Сама звезда в итоге написала, что, дескать, у неё никогда не было такого дня рождения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что публикация очередной фотографии бывшей солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой взбудоражила Сеть. Причём интерес у поклонников певицы вызвал не её жизнерадостный снимок, а текст под ним.