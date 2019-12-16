https://static.news.ru/photo/a7a23b36-2079-11ea-85e1-fa163e074e61_660.jpg Анна Седокова Фото: City News Moskva/Global Look Press

Анна Седокова отметила своё 37-летие. С радостным событием экс-солистку «Виа ГРЫ» поздравили в Instagram Николай Басков, Рита Дакота, Оскар Кучера, Ольга Бузова и другие звёзды шоу-бизнеса.

Особо отметился возлюбленный певицы спортсмен Янис Тимма, который младше артистки на 10 лет. Он опубликовал в своём микроблоге совместное фото с певицей и очень трогательно признался ей в любви.

Может ли день быть более особенным, чем весь тот особенный день, который провёл я с тобой? Да, может: с Днём рождения, любовь моя, — написал баскетболист.

Днями ранее звезда в смятении писала, что никак не может найти место для празднования дня рождения: все рестораны оказались заказаны под новогодние корпоративы. И даже возлюбленный Янис рекомендовал её попросить помощи у игрушечного Деда Мороза, которого Седоова купила во время шопинга.

В итоге место для празднования нашлось, весь вечер певицу развлекали молодые музыкальные коллективы. Для Седоковой выступали Анатолий Цой, Ида Галич, Анна Семенович, Клава Кока, Анна Хилькевич, Митя Фомин. Сама звезда в итоге написала, что, дескать, у неё никогда не было такого дня рождения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что публикация очередной фотографии бывшей солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой взбудоражила Сеть. Причём интерес у поклонников певицы вызвал не её жизнерадостный снимок, а текст под ним.