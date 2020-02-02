Блогер Лена Миро прокомментировала слова актрисы Юлии Высоцкой о возрасте. Во время визита к гомеопату артистка призналась, что боится постареть. Также она поведала о зависти по отношению к европейским женщинам, особенно француженкам и итальянкам. Они сохраняют привлекательность даже с мелкими морщинами И всё благодаря вниманию со стороны мужчин.

Может быть, вместе со старостью Юля боится утратить талант, с помощью которого она живёт, как сырочек в масле? Так талант не уходит с годами, это я знаю точно — с возрастом уходит сексуальная привлекательность и только она, а талант остаётся на месте, — написала Миро.