Лазареву с другом на Бали помешали отдохнуть прозрачные стены

https://static.news.ru/photo/47ff6c84-51c0-11eb-8793-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лазарев Фото: lazarevsergey/instagram.com

Российский певец Сергей Лазарев вместе со своим другом, бизнесменом Александром Малиновским, и неназванными девушками отдыхают на Бали. Исполнитель приехал туда ещё до Нового года, чтобы отметить праздник вместе со своим экс-коллегой по группе Smash Владом Топаловым.

В пятницу, 8 января, Малиновский, отдыхающий с певцом, рассказал в разговоре с журналистами, что приятному времяпрепровождению помешал ряд факторов. Сначала Лазарев купил «неправильное» мороженое. Затем компания арендовала виллу, однако она оказалась не самой пригодной для отдыха.

Стеклянное здание полностью просматривалось с улицы. Из-за этого отдыхающие не смогли по-настоящему расслабиться.

Ты моешься, голый стоишь, а на тебя там смотрят, — цитирует Малиновского портал «Дни.ру».

Сейчас компания ищет новую виллу.

Как ранее передавал NEWS.ru, Лазарев перед Новым годом улетел на Бали, где случайно познакомился с внучкой последнего короля индонезийского острова Анака Агунга Англураха Кетута. Об этом он рассказал в сторис на своей странице в Instagram. Неожиданная встреча произошла во время экскурсии в водном дворце Тирта Гангга.