Сергей Лазарев «в шоке» от знакомства с внучкой последнего короля Бали

https://static.news.ru/photo/ab4c01ca-4f78-11eb-a796-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лазарев Фото: instagram.com/lazarevsergey

Певец Сергей Лазарев перед Новым годом улетел на Бали, где случайно познакомился с внучкой последнего короля индонезийского острова Анака Агунга Англураха Кетута. Об этом он рассказал в сторис на своей странице в Instagram.

Неожиданная встреча произошла во время экскурсии в водном дворце Тирта Гангга.

Совершенно случайно познакомились. Мы уже шли к выходу, и пошел дождь. Мы решили переждать в кафешке здесь на территории. И она просто находилась в этом кафе, причём среди работников. И мы разговорились. Мы в шоке, — рассказал Лазарев.

Женщина из королевской семьи, по словам артиста, стояла за стойкой в кафе. Она рассказала, что сейчас управляет делами дворца. Внучка Анака Агунга Англураха Кетута пообещала Лазареву провести в полнолуние церемонию очищения в святых водах у дворца. Помимо этого, она провела российского певца в закрытый для туристов источник, который обеспечивает питьевой водой половину острова.

Лазарев отмечал Новый год на Бали вместе со своим экс-коллегой по группе Smash! Владом Топаловым. Друзья рассказали, что у них есть совместные планы, которые они готовы реализовать после распада коллектива, который произошёл 15 лет назад.

Как сообщал NEWS.ru, друзья заявили, что запишут новый хит в честь 20-летия коллектива. Лазарев и Топалов даже выложили несколько забавных видео с индонезийского острова. В ролике Лазарев отмечает, что у них есть «хорошая водка». После таких слов Топалов замечает, что говорить про спиртное нельзя, это может закончиться баном.