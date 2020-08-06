Лазарев набил татуировку в честь дочери

https://static.news.ru/photo/44c0d5fa-d7f7-11ea-a1ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/lazarevsergey

Певец Сергей Лазарев показал поклонникам новую татуировку, которую он набил в честь двухлетней дочери Анны.

Теперь запястье исполнителя украшает буква А, на которой присутствуют узоры.

Новое тату в честь дочи, — написал музыкант в Instagram.

У артиста уже есть несколько татуировок. На икрах изображены римские цифры, которые символизируют даты рождения мамы и брата. А на шее красуется английская буква N, которая посвящена старшему сыне Никите.

Подписчики Лазарева пришли в восторг от увиденного. Они похвалили звезду за то, что он пропагандирует семейные ценности.

Лазарев воспитывает двоих детей один. Известно, что их родила суррогатная мать.

Как писал NEWS.ru, Лазарев поздравил своего коллегу по цеху Алекса Малиновского с днём рождения. Алексу и его брату-близнецу Григорию исполнилось по 36 лет. По этому поводу они решили устроить вечеринку. На праздник пришли около 20 гостей.