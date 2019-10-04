https://static.news.ru/photo/a4a9e07e-e7f2-11e9-891f-fa163e074e61_660.jpg Лариса Гузеева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известная телеведущая Лариса Гузеева поделилась планами своих похорон. Она пожелала, чтобы на церемонии прощания с ней все испытывали глубокую скорбь.

Хочу, чтобы на моих похоронах все бились об стенку, рыдали, чтобы сожалели, умирали от горя, — цитирует актрису Teleprogramma.pro .

Актриса рассказала, что задумалась об этом после истории, когда некая вдова радостно распивала шампанское на поминках своего супруга. Она объяснила своё поведение тем, что её покойный муж был жизнерадостным человеком. Гузеева отметила, что не хотела бы подобного сценария на своих похоронах.

Как писал News.ru, Лариса Гузеева переживает из-за пагубного пристрастия своей 18-летней дочери Ольги Бухаровой. Девушка не стесняется курить прямо при маме.

По словам актрисы, ей не нравится, что её дочка курит. При этом она подчеркнула, что не в силах на это повлиять.