Лама упрекнул Киркорова на «Маске» за то, что тот не пустил его в Юрмалу

https://static.news.ru/photo/99ca747e-9b48-11eb-8c1d-96000091f725_660.jpg Фото: https://vk.com/ntvmaska

Артист в костюме Ламы на шоу «Маска», пытаясь дать подсказки о своей персоне, напомнил Киркорову, как тот в своё время не пропустил его на фестиваль в Юрмалу. Это произошло на отборочном этапе в Москве, но когда — Лама умолчал.

В последнем выпуске Лама исполнил легендарный хит Scorpions, поразив зал исполнением самых высоких нот. Песня была исполнена с большим мастерством, что отметил судья Тимур Родригез.

Там в конце в припеве есть такая гитарная партия, которая создаёт фон, нг её даже не было слышно — настолько чистым было исполнение! — восхитился музыкант выступлением артиста в программе на телеканале НТВ .

В восторге от выступления пребывал и Филипп Киркоров, поэтому он очень поразился, услышав, что не разглядел в своё время молодой талант и не пустил его на очень популярный тогда фестиваль в Прибалтику.

Я?! Дурак! — лаконично оценил свой поступок король отечественной эстрады.

Валерии герой проекта напомнил, что когда-то он собирался записать с ней дуэт, чем буквально ошарашил певицу. Артистка отчаянно пыталась вспомнить, о ком идёт речь, понимая, что хорошо знакома с артистом. Но Лама заверил, что у них так ничего и не вышло.

Озадаченные судьи пытались хотя бы приблизительно назвать имя артиста под маской. Звучали такие имена как Гарик Мартиросян, Глеб Матвейчук, Интарс Бусулис но ни к какому единому мнению жюри так и не пришло.

Зрители меж тем пребывают в восторге от очередного выступления героя проекта. «Победу Ламе, Победу Ламе, Победу Ламеее», «Лама, что ты с нами творишь! Какое шикарное исполнение!», " Очень крутой, прям завораживает, цепляет, хочется слушать все больше и больше, моя «Ретро-Лама» !!!«, пишут пользователи в комментариях на площадке проекта в соцсетях.

Зрители называют самые разные имена того, кто может скрываться под забавной маской. Большинство склоняется к тому, что в Ламе находится Александр Малинин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Заяц изрядно насмешил публику в очередном выпуске шоу «Маска» на НТВ , дав Александру Ревве шутливое прозвище. Артист рассказал якобы сон, который ему снился, в котором почему-то уделил члену жюри не самое лучшее место.