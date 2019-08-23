https://static.news.ru/photo/9189c4e2-c6a9-11e9-b94b-fa163e074e61_660.jpg Лайма Вайкуле Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Звезда отечественной эстрады Алла Пугачёва опубликовала селфи с коллегой по сцене Лаймой Вайкуле, чем вызвала недоумение фанатов, которые спутали латвийскую певицу с дочерью Примадонны.

Желаем всем девушкам почтенного возраста ловить кайф от каждого мгновения жизни и не унывать, — подписала фото Пугачёва.

Интернет-пользователи отметили невероятное сходство между Кристиной Орбакайте и Лаймой Вайкуле. По мнению комментаторов, у них не только одинаковый цвет волос, но и овал лица.

Как писал News.ru, Лайма Вайкуле призналась, что многолетняя дружба с Игорем Крутым закончилась после того, как администрация Юрмалы предложила ей создать ежегодный фестиваль «Лайма Рандеву» вместо популярного конкурса «Новая волна», проходившего в это же время в латвийском курортном городе. По её словам, из-за этого Крутой злится, несправедливо «катит бочку» и обижается, считая её предателем.