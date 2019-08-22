https://static.news.ru/photo/0bb28974-c480-11e9-98f7-fa163e074e61_660.jpgЛайма Вайкуле и Игорь КрутойФото: Anatoly Lomohov/Global Look Press
Российский продюсер и композитор Игорь Крутой ответил латвийской певице Лайме Вайкуле, заявившей о конфликте между ними, случившемся на фоне отмены в 2014 году международного музыкального конкурса «Новая волна» в Юрмале и его переезда в Сочи.
Ранее артистка сообщила, что причиной размолвки стало создание в латвийском городе фестиваля «Лайма Рандеву» вместо основанного Крутым конкурса «Новая волна». Она отметила, что с тех пор российский композитор считает её предателем, несмотря на многолетнюю дружбу.
По словам Крутого, в 2015 году он планировал вновь провести «Новую волну» в Юрмале и даже вёл по этому поводу переговоры с властями Латвии, однако в те же даты Вайкуле сделала свой фестиваль такой же направленности.
В сроки, когда должна была пройти «Новая волна», Лайма делает свой фестиваль «Рандеву», показывая тем самым то, что наш конкурс там не нужен. Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья, — сказал Крутой в интервью «АиФ».
Он подчеркнул, что никогда не говорил этого в СМИ, однако Вайкуле сама затронула данную тему и слукавила, поясняя причину ссоры.
Пусть она не заявляет, что я на неё несправедливо «качу бочку». Я к ней вообще никак не отношусь, — заключил композитор.
Музыкальный конкурс «Новая волна» переехал из Юрмалы в Сочи из-за того, что латвийские власти в июле 2014 года по политическим мотивам запретили въезд на территорию страны нескольким российским исполнителям.