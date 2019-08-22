https://static.news.ru/photo/0bb28974-c480-11e9-98f7-fa163e074e61_660.jpg Лайма Вайкуле и Игорь Крутой Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Российский продюсер и композитор Игорь Крутой ответил латвийской певице Лайме Вайкуле, заявившей о конфликте между ними, случившемся на фоне отмены в 2014 году международного музыкального конкурса «Новая волна» в Юрмале и его переезда в Сочи.

Ранее артистка сообщила, что причиной размолвки стало создание в латвийском городе фестиваля «Лайма Рандеву» вместо основанного Крутым конкурса «Новая волна». Она отметила, что с тех пор российский композитор считает её предателем, несмотря на многолетнюю дружбу.

По словам Крутого, в 2015 году он планировал вновь провести «Новую волну» в Юрмале и даже вёл по этому поводу переговоры с властями Латвии, однако в те же даты Вайкуле сделала свой фестиваль такой же направленности.

В сроки, когда должна была пройти «Новая волна», Лайма делает свой фестиваль «Рандеву», показывая тем самым то, что наш конкурс там не нужен. Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья, — сказал Крутой в интервью «АиФ».

Он подчеркнул, что никогда не говорил этого в СМИ, однако Вайкуле сама затронула данную тему и слукавила, поясняя причину ссоры.

Пусть она не заявляет, что я на неё несправедливо «качу бочку». Я к ней вообще никак не отношусь, — заключил композитор.

Музыкальный конкурс «Новая волна» переехал из Юрмалы в Сочи из-за того, что латвийские власти в июле 2014 года по политическим мотивам запретили въезд на территорию страны нескольким российским исполнителям.

Как писал News.ru, латвийская певица Лайма Вайкуле призналась, что многолетняя дружба закончилась после того, как администрация Юрмалы предложила ей создать ежегодный фестиваль «Лайма Рандеву» вместо популярного конкурса «Новая волна», проходившего в это же время в латвийском курортном городе. По её словам, из-за этого Крутой злится, несправедливо «катит бочку» и обижается.