https://static.news.ru/photo/dca7add4-c520-11e9-aa8c-fa163e074e61_660.jpg Лайма Вайкуле и Игорь Крутой Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле отреагировала на слова российского композитора и продюсера Игоря Крутого о конфликте между ними, разгоревшемся из-за создания в Юрмале фестиваля «Лайма Рандеву» вместо основанного Крутым международного песенного конкурса «Новая волна».

Ранее Игорь Крутой в интервью «АиФ» заявил, что в 2015 году он планировал вновь провести «Новую волну» в латвийском городе и даже вёл по этому поводу переговоры с местными властями, однако в те же даты Вайкуле сделала свой фестиваль такой же направленности. По мнению композитора, тем самым Вайкуле показала, что российский конкурс там не нужен.

Я удивлена этому высказыванию Игоря. Я много лет выступала на «Новой волне», и мне очень нравился этот конкурс, я хочу, чтобы он вернулся, — заявила певица РИА Новости , комментируя слова Крутого.

Она также выразила недоумение тем, что Крутой не допускает существования двух мероприятий, которые будут проходить в Юрмале в разное время.

Я была бы счастлива, если было бы два фестиваля. Тем более что у Игоря конкурс, а у меня фестиваль — мы друг другу не мешаем, они совершенно разные, — сказала артистка, добавив, что очень любит Крутого, так как их связывает многолетняя дружба.

Музыкальный конкурс «Новая волна» переехал из Юрмалы в Сочи из-за того, что латвийские власти в июле 2014 года по политическим мотивам запретили въезд на территорию страны нескольким российским исполнителям.

Как писал News.ru, латвийская певица Лайма Вайкуле призналась, что многолетняя дружба с Игорем Крутым закончилась после того, как администрация Юрмалы предложила ей создать ежегодный фестиваль «Лайма Рандеву» вместо популярного конкурса «Новая волна», проходившего в это же время в латвийском курортном городе. По её словам, из-за этого Крутой злится, несправедливо «катит бочку» и обижается, считая её предателем.