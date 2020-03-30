Лера Кудрявцева рассказала о вечеринке, на которой был уже заражённый коронавирусом Лев Лещенко. Певец, по словам телеведущей, приехал на мероприятие, поздравил с днём рождения Аллу Крутую и уехал.
Подробности рокового для Лещенко праздника Кудрявцева раскрыла в эфире программы «Звёзды сошлись» на
Все уже ходили со спреями, но еще, конечно, без масок, — добавила телезвезда.
Ранее NEWS.ru сообщал, что народный артист РСФСР Лев Лещенко входит в группу риска из-за заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявила российская певица Анита Цой.
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