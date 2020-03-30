Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press

Владимир Познер уехал на дачу, чтобы пережить пандемию коронавируса. На самоизоляции телеведущий находится уже 10 дней и внимательно следит за тем, что пишут.

Познер добавил, что прекрасно понимает всю серьёзность сложившейся ситуации и то, что он относится к группе риска. Я не хочу рисковать без необходимости. Дома мне хорошо. Авгиевы конюшни сейчас хоть...