https://static.news.ru/photo/a9e0b410-49bc-11ea-b372-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева и Оскар Кучера Фото: leratv/instagram.com

Ведущие программы «Звёзды сошлись» Лера Кудрявцева и Оскар Кучера сделают новый выпуск, в котором расскажут, что произошло в их студии с дочерью Любови Успенской.

В воскресенье, 9 февраля, выйдет выпуск, который будет посвящён скандалу в звёздном семействе. Ведущие расскажут, что на самом деле происходило в момент записи громкого эфира. Редакторы утверждают, что молодая девушка сама обратилась к ним за помощью. Кроме того, телевизионщики пообещали раскрыть правду о её диагнозе.

Во время передачи Татьяна Плаксина обвинила Успенскую в истязаниях. Дочь утверждала, что мать душила её, запирала на ключ, чтобы она не сбежала. Позже Плаксина заявила, что продюсеры НТВ давили на неё, приглашая, они обещали сделать женщине творческую рекламу, а на самом деле на программе она оказалась под давлением общественности. Позже она извинилась перед матерью.

Адвокат Любови Успенской рассказал, что девушка страдает шизофренией. Кудрявцева, узнав о диагнозе Плаксиной, принесла извинения её матери.

Как писал NEWS.ru, Успенская планирует отсудить у телеканала НТВ $500 тысяч из-за скандала с её дочерью. Речь идёт о защите чести и достоинства, а также о деловой репутации артистки.