https://static.news.ru/photo/2cd9d260-477a-11ea-8848-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Известная певица Любовь Успенская планирует отсудить у телеканала НТВ $500 тысяч из-за скандала с её дочерью Татьяной Плаксиной.

Речь идёт о защите чести и достоинства, а также деловой репутации Любови Успенской. Программа явно наносит вред и пачкает кристально чистое имя, — заявил адвокат певицы Александр Бенхин в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

По его словам, Успенская может подать либо в американский суд, поскольку её дочь имеет гражданство США, либо в российский. Адвокат отметил, что в случае обращения в Соединённых Штатах вероятность положительного решения выше. Александр Бенхин подчеркнул, что суд не будет давать оценку словам Плаксиной, поскольку женщина больна хроническим шизофреноподобным психозом.

Нельзя было выносить сор из избы, не посоветовавшись с опекуном. Подписи на договорах недействительны, потому что она не отдает отчёта своим действиям, — заявил адвокат.

Во время передачи «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ Татьяна Плаксина обвинила Любовь Успенскую в истязаниях. Дочь утверждала, что мать душила её, запирала на ключ, чтобы она не сбежала. Позже Плаксина заявила, что продюсеры НТВ давили на неё, приглашая они обещали сделать женщине творческую рекламу, а на самом деле на программе она оказалась под давлением общественности. Позже она извинилась перед матерью.

Как писал NEWS.ru, телеведущая Лера Кудрявцева принесла Любови Успенской свои извинения. По её словам, она узнала, что Плаксина придёт в студию за пять минут до начала программы.