Кучера назвал Пугачеву и Макаревича великими артистами Актер Кучера заявил, что уехавшие из России Пугачева и Макаревич остаются великими артистами

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алла Пугачева

Музыканты Алла Пугачева и Андрей Макаревич остаются великим артистами, несмотря на их отъезд из России, заявил в разговоре с NEWS.ru актер и телеведущий Оскар Кучера. По его мнению, запрещать творчество этих исполнителей не следует. При этом Кучера отметил, что по-разному относится к Пугачевой-артистке и Пугачевой-человеку.

Для меня Макаревич-артист по-прежнему остается великим. Как и Пугачева. Пугачева-человек, Пугачева-артист — я это разделяю. И когда Денис Майданов, мой хороший знакомый и уважаемый мною человек, говорит, что «нужно запрещать» [творчество уехавших из страны исполнителей]... я боюсь всех этих запретов, скажу вам честно, — признался Кучера.

По мнению телеведущего, «с политической точки зрения творчество, если оно не пропагандирует какую-то гадость, рассматривать нельзя».

Разве песня «Три счастливых дня» станет хуже от того, что Пугачева уехала из страны? Нет, она как была великой, так и останется. Да и Пугачева как была великой артисткой, так и останется. А Пугачева-человек... У Левитанского есть замечательное стихотворение: «Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку — каждый выбирает для себя», — напомнил актер.

Ранее один из самых известных двойников Аллы Пугачевой в России залуженный артист Республики Крым Даниил Калатура со ссылкой на собственный источник сообщил NEWS.ru, что уехавшая в Израиль певица может вернуться в Москву на новогодние праздники. По его мнению, Примадонна «любит Россию, и отсутствие патриотизма — это самое глупое обвинение, которое может сегодня прозвучать в ее адрес».