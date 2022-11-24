Источник: Пугачева вернется в Россию к Новому году Двойник Пугачевой Калатура сообщил, что певица приедет в Москву на новогодние праздники

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачёва

Уехавшая в Израиль певица Алла Пугачева может вернуться в Москву на новогодние праздники. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщил NEWS.ru залуженный артист Республики Крым Даниил Калатура, один из самых известных двойников Аллы Пугачевой в России.

У меня есть информация о том, что Алла Борисовна приедет в Москву на новогодние праздники. Не знаю, на сколько дней, но приедет. Она любит Россию. Отсутствие патриотизма — это самое глупое обвинение, которое может сегодня прозвучать в ее адрес, — убежден Калатура.

29 сентября стало известно об отъезде певицы Аллы Пугачевой вместе с детьми Гарри и Лизой из РФ в Израиль. Автомобиль звезды был замечен на пути в аэропорт Внуково. 5 октября Украинское издание Telegraf написало о том, что российская певица получила израильский паспорт в мае 2022 года.

6 ноября РИА Новости со ссылкой очевидцев сообщило о возвращении в Россию журналистки Ксении Собчак. В конце октября Собчак покинула страну и оправилась в Литву через Белоруссию. Как сообщали СМИ, отъезд Собчак из РФ мог быть связан с арестом коммерческого директора медиахолдинга «Осторожно Media» Кирилла Суханова, а также экс-главреда Tatler Ариана Романовского. По версии следствия, фигуранты вымогали 11 млн рублей у главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.