Майданов предложил запретить концерты и песни артистов-иноагентов в России Депутат Госдумы Денис Майданов предложил запретить выступления артистов-иноагентов в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отечественные артисты, признанные Минюстом РФ иностранными агентами и критикующие специальную военную операцию на Украине, должны быть «полностью отключены от российского информационного поля», заявил в ходе итогового форума Общественной палаты РФ «Сообщество» депутат Госдумы Денис Майданов, передает корреспондент NEWS.ru. По его мнению, творчество таких исполнителей должно быть стерто со всех платформ, а сами они не должны упоминаться СМИ.

Я считаю, что человек, признанный иноагентом, должен быть полностью отключен от российского информационного поля. Должно быть удаление со всех платформ его контента, запрет на посещение радиостанций, телеканалов, даже упоминание в СМИ. Если у нас сами медиа не понимают, что этот артист, контент нежелательны сегодня здесь, значит, будем помогать им законодательно. Но хочется, чтобы общество само поскорее очистилось, — заявил Денис Майданов.

Ранее музыкант Юрий Лоза призвал не рекламировать артистов, покинувших Россию. По его словам, в вопросах продвижения следует отдать предпочтение тем, кто «реально работает на страну». Он отметил, что после отъезда из России Аллы Пугачевой получил большое количество звонков с просьбой прокомментировать происходящее. По мнению Лозы, если СМИ не станут пиарить артистку, «в принципе и темы для разговора не будет».