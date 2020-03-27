https://static.news.ru/photo/db7dfefc-6fe5-11ea-b588-fa163e074e61_660.jpg Гоша Куценко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гоша Куценко заявил, что коронавирус появился для того, чтобы избавиться от перенаселения. Так природа отвечает на губительное воздействие человека.

Правда, актёр поостерёгся называть это положительным эффектом, хотя и признал, что «нас слишком много». Заявление Куценко прозвучало в Сети, пишет Teleprogramma.pro. Поддержал его режиссёр Иван Никитин.

@goshakutsenko

У нас с Ваней родилась такая тема, что в рамках природы, ее глобального цикла, Земля обновляется сейчас. Мы как соучастники жизни на Земле, конечно, оборзели. Нас слишком много, мы агрессивны и природу давим, — сказал актёр.

Он добавил, что коронавирус — это «нормальная» защитная реакция природы, а животные так вообще чувствуют себя прекрасно. При этом актёр не уточнил, хотел бы он «очистить» планету от себя или своих близких.

Артист добавил, что он и Никитин побывали в феврале в Италии, где на сегодня ситуация считается крайне тяжёлой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Виктория Боня заявила, что коронавирус может пойти на пользу человечеству. По её словам, люди испортили планету, поэтому ей необходимо очиститься.