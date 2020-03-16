https://static.news.ru/photo/a1356316-679d-11ea-b2c9-fa163e074e61_660.jpg Виктория Боня Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая Виктория Боня заявила, что коронавирус может пойти на пользу человечеству. По её словам, люди испортили планету, поэтому ей необходимо очиститься.

Для меня страшнее смерть планеты. И не страшно, если человечество вымрет на половину, — заявила бывшая участница телепроекта «Дом-2».

При этом девушка подчеркнула, что это только её мнение. Она его никому не навязывает.

Видео разместил Telegram-канал «Только никому».

На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 173 тысячи человек. От коронавируса умерли 6,6 тысячи пациентов, выздороветь удалось 77 тысячам. В Российской Федерации на текущий момент зафиксировано 93 случая инфицирования. 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в лёгкой форме, шестерых уже выписали. 16 марта мэрия Москвы запретила до 10 апреля все массовые мероприятия с участием более 50 человек. Речь идёт как о собрании на улицах, так и в помещениях.

Как писал NEWS.ru, телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева решила напомнить своим подписчикам, как правильно мыть руки, чтобы защитить себя от вирусов.