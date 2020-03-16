https://static.news.ru/photo/a6a8cbc2-6788-11ea-808f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева решила напомнить своим подписчиком, как правильно мыть руки, чтобы защитить себя от вирусов.

По её словам, руки необходимо мыть с мылом. Процедура должна занимать минимум 40 секунд. Моющее средство должно покрыть всю поверхность ладоней. Она призвала россиян не паниковать из-за отсутствия антисептиков и следовать этим рекомендациям.

Сегодня создаётся огромная паника вокруг спиртосодержащих гелей. Это не правильно! Самое главное, чтобы в полной доступности была вода и мыло! Не паникуйте! — написала Малышева в Instagram.

По информации на 16 марта, в мире более 173 тысяч человек заразились коронавирусом, 6,6 тысячи умерли, более 77 тысяч выздоровели.

В Российской Федерации на текущий момент зафиксировано 93 заболевших, из них шестерых выписали.

Как ранее передавал NEWS.ru, более 50 человек, контактировавших с инфицированными коронавирусом нового типа или имевших симптомы ОРВИ, выписались из больницы в Коммунарке в Москве, рассказал главврач учреждения Денис Проценко.