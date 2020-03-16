Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева решила напомнить своим подписчиком, как правильно мыть руки, чтобы защитить себя от вирусов.
По её словам, руки необходимо мыть с мылом. Процедура должна занимать минимум 40 секунд. Моющее средство должно покрыть всю поверхность ладоней. Она призвала россиян не паниковать из-за отсутствия антисептиков и следовать этим рекомендациям.
Сегодня создаётся огромная паника вокруг спиртосодержащих гелей. Это не правильно! Самое главное, чтобы в полной доступности была вода и мыло! Не паникуйте! — написала Малышева в Instagram.
По информации на 16 марта, в мире более 173 тысяч человек заразились коронавирусом, 6,6 тысячи умерли, более 77 тысяч выздоровели.
В Российской Федерации на текущий момент зафиксировано 93 заболевших, из них шестерых выписали.
Как ранее передавал NEWS.ru, более 50 человек, контактировавших с инфицированными коронавирусом нового типа или имевших симптомы ОРВИ, выписались из больницы в Коммунарке в Москве, рассказал главврач учреждения Денис Проценко.
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