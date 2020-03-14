Более 50 человек, контактировавших с инфицированными коронавирусом нового типа или имевших симптомы ОРВИ, выписались из больницы в Коммунарке в Москве, рассказал главврач учреждения Денис Проценко.
Эти пациенты прошли 14 дней наблюдения с положительной динамикой и с отрицательными результатами мазков на коронавирус, — добавил медик.
Клиника принимает граждан с признаками COVID-19, прибывших из государств со сложной эпидемиологической ситуацией или близко общавшихся с кем-то из заражённых,
Проценко отметил, что в больнице сейчас находятся 312 пациентов, анализы 17 граждан дали положительный результат на COVID. По его словам, клиника соответствует всем международным стандартам. В боксы-изоляторы помещают только по одному человеку.
Перед выпиской пациента анализы проводятся трижды — на первый, третий и десятый день. Лишь при получении трёх отрицательных результатов происходит выписка, — резюмировал главврач.
Согласно последним данным, в мире коронавирусом заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели. В России зафиксировано 59 случаев заражения. Излечились шесть человек.
Как писал NEWS.ru, ранее сотрудница клиники Сан Карло Борромео в Милане доктор Франческа Кортелларо рассказала, что умирающие от коронавирусной инфекции люди в последние минуты жизни чаще всего просят дать им поговорить с близкими.
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