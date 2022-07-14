«Кто как хочет»: Пенкин рассказал о своей сексуальной ориентации Сергей Пенкин рассказал, что хочет сохранить тайну вокруг своей сексуальной ориентации

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сергей Пенкин

Российский певец и композитор Сергей Пенкин объяснил, почему старается игнорировать вопросы о своей сексуальной ориентации. В беседе с журналисткой Аленой Жигаловой он рассказал, что таким образом хочет «сохранить загадку», которая делает его интересным для зрителя.

Каждый выбирает свою жизнь кто как хочет. Никогда нельзя копаться в грязном белье человека, оно на то и есть личная жизнь человека. Когда человек обо всем рассказывает, он становится неинтересным, а когда человек за вуалью, он всегда остается загадкой. Известный человек должен оставаться интересным, — считает певец.

На вопрос журналистки о том, были ли в его жизни мужчины, Пенкин заявил: «Нет. А почему должны быть? Я что-то как-то даже об этом не подумал». Также он признался, что ему неприятно прозвище «гей-икона», которым его окрестил украинский журналист Дмитрий Гордон. Помимо этого он отметил, что его ни разу в жизни не приглашали в гей-клубы и он ни разу не выступал в подобных заведениях.

Ранее Пенкин в интервью Дмитрию Гордону оценил слухи о бурном романе с солистками группы «Мираж» Наталией Гулькиной и Маргаритой Суханкиной. По его словам, раньше им было выгодно поддерживать разговоры о своём «тройственном союзе» для привлечения внимания журналистов. Сейчас в этом уже нет необходимости.