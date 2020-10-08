Крутой жёстко прокомментировал скандал с Детским Евровидением

Композитор Игорь Крутой в рамках YouTube-шоу «Алёна, блин!» прокомментировал скандал, связанный с победой Софии Феськовой в финале национального отборочного тура Детского Евровидения — 2020.
Так, некоторое время назад 11-летнюю девочку и её семью обвинили в накрутке голосов и подкупе жюри.
Во-первых, это организовано всё, и не заставляйте меня говорить кем. Второе — любой конкурс, любой фестиваль, любая премия вызывает такие разговоры. Третье — я никакого отношения к Детскому Евровидению. О проплаченных ботах не собираюсь вообще обсуждать. Есть вопросы — обращайтесь в органы, — заявил Крутой.
Финал конкурса состоялся 25 сентября. Международный этап пройдёт в Польше 29 ноября.
Ранее NEWS.ru писал, что отец участника Детского Евровидения Иван Гарехт прокомментировал скандал, развернувшийся вокруг итогов голосования на конкурсе. Он признался, что ему сложно судить о честности голосования, поскольку он не видел истинных оценок жюри. Что касается результатов зрительского голосования, то его сын победил.
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