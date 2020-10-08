Крутой жёстко прокомментировал скандал с Детским Евровидением

https://static.news.ru/photo/73216632-096e-11eb-883e-fa163e074e61_660.jpg Игорь Крутой Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Композитор Игорь Крутой в рамках YouTube-шоу «Алёна, блин!» прокомментировал скандал, связанный с победой Софии Феськовой в финале национального отборочного тура Детского Евровидения — 2020.

Так, некоторое время назад 11-летнюю девочку и её семью обвинили в накрутке голосов и подкупе жюри.

Во-первых, это организовано всё, и не заставляйте меня говорить кем. Второе — любой конкурс, любой фестиваль, любая премия вызывает такие разговоры. Третье — я никакого отношения к Детскому Евровидению. О проплаченных ботах не собираюсь вообще обсуждать. Есть вопросы — обращайтесь в органы, — заявил Крутой.

Финал конкурса состоялся 25 сентября. Международный этап пройдёт в Польше 29 ноября.

Ранее NEWS.ru писал, что отец участника Детского Евровидения Иван Гарехт прокомментировал скандал, развернувшийся вокруг итогов голосования на конкурсе. Он признался, что ему сложно судить о честности голосования, поскольку он не видел истинных оценок жюри. Что касается результатов зрительского голосования, то его сын победил.